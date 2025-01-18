إحصائية:361.7 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية في الصين عام 2024

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أفادت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بالصين سجلت نموا مطردا في عام 2024.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بالصين 2.6 تريليون يوان (حوالي 361.7 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها اللجنة المذكورة، وهي أعلى هيئة تنظيمية للأصول الحكومية في البلاد، وأوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة تجاوز 90 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة 5.9 % على أساس سنوي.

وخلال العام المنصرم، توسع استثمار الأصول الثابتة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا، بما في ذلك العقارات، بنسبة 3.9 % على أساس سنوي إلى 5.3 تريليون يوان.

وعلى وجه الخصوص، بلغ إجمالي الاستثمار في الصناعات الناشئة الاستراتيجية 2.7 تريليون يوان، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 21.8 % على أساس سنوي.

وكشفت اللجنة عن أن إنفاق الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا على البحث والتطوير بلغ 1.1 تريليون يوان في عام 2024، ليحافظ على تجاوز حاجز التريليون يوان للعام الثالث على التوالي.

من جهة أخرى، ذكر مركز تسجيل وإيداع إدارة الثروات المصرفية الصيني - في تقرير له - أن سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين سجل توسعا ومزيدا من المستثمرين في عام 2024.

وأظهر التقرير أنه وحتى نهاية العام الماضي، ارتفع عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات في السوق المصرفية بنسبة 9.88 في المائة على أساس سنوي إلى 125 مليون مستثمر.

وأضاف أن رصيد منتجات إدارة الثروات بلغ 29.95 تريليون يوان (حوالي 4.17 تريليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2024، بزيادة 11.75 في المائة مقارنة بالقيمة المسجلة في بداية العام الماضي.

وأضح المركز إن 30800 منتج لإدارة الثروات أطلقتها مجموعة من 179 مؤسسة مصرفية و31 شركة لإدارة الثروات في النظام المصرفي الصيني في العام الماضي، ما راكم إجمالي 67.31 تريليون يوان، لافتا إلى أنه وحتى نهاية عام 2024، بلغ دعم الاقتصاد الحقيقي من منتجات إدارة الثروات المصرفية حوالي 21 تريليون يوان.