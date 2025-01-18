أولياء الأمور أمام لجان الإعدادية ببورسعيد منذ اللحظات الأولى للامتحانات ..صور

بورسعيد - محمد عزام

انتظر عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، أمام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، في انتظار ذويهم وذلك منذ اللحظات الأولى لإنطلاق ماراثون الامتحانات .

وظهرت علامات القلق والتوتر علي أولياء الأمور خارج لجنة مدرسة القناة الإعدادية بنين التي تقع بنطاق حي الشرق ، منذ دخول أبنائهم وذويهم إلى لجان الإمتحانات .

وأكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

وأشار، إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 14750 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص ويؤدون الامتحان اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء.

وأوضح أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد أن الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.



اولياء الامور أمام اللجان



اولياء أمور طلاب الإعدادية



