6600 أكاديمى ببلجيكا يدعون لإنهاء التعاون مع الجامعات الإسرائيلية

وكالات

وقّع أكثر من 6600 عضو من المجتمع الأكاديمى البلجيكى، على رسالة مفتوحة تدعو جامعاتهم إلى إنهاء التعاون مع المؤسسات والجامعات الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال على غزة، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

وتتهم الرسالة التى وقعها 29 عميد كلية و64 رئيس قسم، وأكثر من ألف أستاذ جامعى وأكثر من ألف باحث، بالإضافة لعدد من موظفى الجامعات والطلاب، الجامعات الإسرائيلية بالتواطؤ فى انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية المستمرة فى غزة، وحثوا الجامعات البلجيكية على مواءمة سياساتها مع القانون الدولى.

ويرى الأكاديميون أن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية هى واجبهم القانونى والأخلاقي.

وأشاروا فى الرسالة إلى القضايا والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مثل قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كما أشاروا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت، وحكم محكمة العدل الدولية الذى يؤكد عدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية.

وتأتى هذه المبادرة وسط احتجاجات طلابية سابقة فى مختلف الجامعات الأوروبية، وإذا نجحت فقد تشكّل سابقة لكيفية تعامل الجامعات البلجيكية مع قضايا حقوق الإنسان العالمية.