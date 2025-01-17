34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

تنطلق غدا امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2025، واستعدت محافظة دمياط لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات بإعداد 167 لجنة امتحانية على مستوى 10 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، ويؤدى 34918 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية غدا فى محافظة دمياط.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية استعدت بشكل جيد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية وربطها بالغرف الفرعية من أجل متابعة الامتحانات اولا بأول والتعامل الفورى مع أية طوارئ تحدث خلال سير الامتحانات.

وشدد وكيل تعليم دمياط على وجود تعليمات صارمة بشأن ضبط اللجان ومواجهة ظاهرة الغش الالكترونى، مضيفا أن هناك لجان سيتم تشكيلها للمرور على كافة الادارات التعليمية لمتابعة التزامها بتطبيق التعليمات المقررة.

وأوضح "عمارة" أن المديرية أطلقت مراجعات نهائية لطلاب المرحلة الإعدادية اون لاين بالمجان من أجل المساهمة لتحقيق أفضل استفادة للطلاب وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل خوض الامتحانات فى ظروف ملائمة، لافتا إلى أن تلك المراجعات ستكون يوميه بشكل مستمر لحين الانتهاء من الامتحانات، مؤكدا اختيار نخبة من معلمى المرحلة الإعدادية داخل المحافظة للإشراف على تلك الدروس لضمان تقديم أفضل نتائج من التحصيل الدراسى للطلاب.