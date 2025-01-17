123 ألف خدمة للمترددين على مراكز الشباب و1951برنامجا خلال 100 يوم بمبادرة "بداية"

القليوبية إبراهيم سالم

‏أعلنت مديرية الرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام المديرية، حصاد 100 يوم من جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم 123314 خدمة في المجالات الشبابية والرياضية لمترددي مراكز الشباب بالقليوبية من خلال مبادرة (بداية)، منذ إنطلاقها في 17 سبتمبر الماضي الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي (بداية جديدة بناء الإنسان).

‏وصرح الفرماوى، أن المديرية نفذت 1951 برنامج متنوع في مجالات، التنمية الرياضية وتنمية خدمة المجتمع، تمكين المرأة، التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والرحلات والمعسكرات والبرامج الترفيهية، برامج مقدمة لذوي الهمم، برامج اكتشاف المواهب والمبدعين، برامج البرلمان والتعليم المدني، وأخيرا برامج تنمية النشء.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة، أن 21,320 عضو بمراكز الشباب استفاد من ممارسة كرة القدم والأنشطة الرياضية مجاناً، واستفاد من تخفيض 25% من اشتراكات حمامات السباحة على مستوى المحافظة 7707 مستفيد، كما تم عمل 2500 عضوية مجانية ممنوحة للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام لزيادة عدد عضويات المراكز وتوسيع مشاركة الشباب في البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

‏وأشار، إلي أن هناك عدد من الجهات المعاونة والمشاركة في تنفيذ هذه الفعاليات وهي: جامعة بنها، الأزهر، الأوقاف، مديرية الصحة بالقليوبية، مديرية التضامن بالقليوبية، وزارة الثقافة، مديرية العمل بالقليوبية، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة لمحو الأمية، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة الإدمان، مديرية الطب البيطري بالقليوبية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحي، هيئة Sity Club، وأخيرا منظمات المجتمع المدني.

‏ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلي تعزيز قدرات النشء والشباب وتطوير مهاراتهم مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء جيل القادر على واجهة التحديات.

‏وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مستمرة في تنفيذ كافة البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني ضمن أهداف مبادرة بداية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.