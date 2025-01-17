"يرمز إلى الأبدية والخلود".. ما لا تعرفه عن كأس الملك توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استضاف منذ فترة طويلة متحف آثار الغردقة، مجموعة من القطع الآثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، ومن بينها كأس الملك والذى يطلق عليه كأس الأمنيات، والذى كان يرمز إليه بأبدية الملك ويمثل الخلود له.

عثر على كأس الملك داخل مقبرته فى وادى الملوك، وصنع من الألباستر المصرى (المرمر)، ويعود تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشرة، ووجد عند مدخل المقبرة ويتميز بنقوش وزخارف فنية رائعة.

نحت على شكل زهرة لوتس متفتحة تحيط بها براعم صغيرة، ويتوسط الكأس تمثال للمعبود “حح” الذي يمثل الخلود، ممسكاً بعيدان من جريد النخيل تنتهي بعلامة "شن" مع ضفدع صغير، ما يرمز إلى الولادة المتجددة وأبدية الملك.

في داخل الكأس، يوجد إطار مربع أزرق يحمل نقوشاً توثق ألقاب الملك، كما تحيط فوهة الكأس نقوش تسجل الأمنيات الطيبة له مثل العيش لملايين السنين والسعادة، وقد أطلق عليه عالم الآثار هارمان كارتر اسم “كأس الأمنيات”، وهو أحد أهم القطع التي تبرز الفكرة المصرية القديمة حول الخلود والبركات.



كأس الملك توت عنخ آمون



كأس الملك توت عنخ آمون بالغردقة