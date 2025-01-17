اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالى آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غرة

الجمعة، 17 يناير 2025 09:54 ص
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالى آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غرة وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تايانى" حيث تم تناول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غرة وتبادل الرهائن والأسرى.


وأبرز الوزير عبدالعاطي لنظيره الإيطالي ما بذلته مصر من جهود بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.


وأكد ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع خلال المرحلة المقبلة لإنهاء المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.


وشدد عبدالعاطي على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بمراحله المختلفة فى التواريخ المحددة لها، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.


ومن جانبه، رحب الوزير الإيطالي بهذا التطور الهام، مشيداً بالدور المحورى والجهود الحثيثة التى اضطلعت بها مصر مما أسهم بشكل مباشر فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.







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