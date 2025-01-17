وحدة للقسطرة القلبية تخدم شمال أسوان.. قفزة حقيقية بخدمات التأمين الصحى الشامل

أسوان- صلاح المسن

تقدم مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، خدماتها للمرضي بأعلى كفاءة وجودة، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدماتها لقطاع عريض من المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وتم مؤخرا افتتاح وحدة القسطرة القلبية، لخدمة مرضي القلب المترددين علي مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم، والقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي.

وبهذه الخطوة، تكون قد حققت الدولة، لمركز إدفو وشمال محافظة أسوان، قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر هذه الوحدة خدمات تشخيص وعلاج متقدمة لأمراض القلب، مما يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

حيث تم نهو تجهيزات تشغيل وحدة القسطرة القلبية وعناية القلب، مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، ويعمل القسم بأحدث الأجهزة الطبية التي تضمن توفير الراحة للمريض مع دقة وسهولة في العلاج في ظل وجود أطباء وكوادر متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض القلب، علاوة علي الأجهزة العالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة لقسطرة القلب، مما يساعد علي تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمرضي المترديدين علي الوحدة.

كما يقوم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بمتابعة تدريب التمريض علي القسطرة القلبية.

يذكر أن مستشفى النيل التخصصي، بمدينة إدفو، بمحافظةأسوان، تعد أكبر مستشفي بشمال محافظة أسوان، وتقدم الخدمات الطبية للمنتفعين، وتشمل المستشفى أقسام الطوارئ والقسطرة القلبية، بالإضافة لقسم العناية المركزة، الذي يقدم الرعاية الصحية للمرضى للحالات الحرجة.

ويشهد قسم الأشعة بمستشفى النيل التخصصي بإدفو، تطويرًا مستمرًا في المعدات والتقنيات الطبية الحديثة، كما أجرت المستشفي مؤخراعدد كبير من العمليات الجراحية، وتردد عليها الآلاف من المرضي خلال فترة التشغيل التجريبي.

وحصلت مستشفى النيل التخصصي بإدفو، على الاعتماد المبدئى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (G A H A R)، مما يعد التزاما بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة تضمن للمرضى أعلى مستويات الأمان والجودة، وتم مؤخرا، تنفيذ تجربة محاكاة حريق في قسم الاطفال.

ومستشفى النيل التخصصى بإدفو تحتوى على ثلاثة مبان، وخمسة أدوار، وتقع مستشفى النيل التخصصى على مساحة 5200 م2 ، ويضم 255 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وقسم للغسيل الكلوى يضم 60 ماكينة، وقسم الحضانات والذى يضم 20 حضانة ، و11 سرير للرعاية "مركزة وقلب"، ومستشفى النيل التخصصى بإدفو تضم كذلك أقسام للأشعة المتنوعة والتحاليل، فضلاً عن أحدث الأجهزة الطبية، علاوة على الكوادر من أطقم الأطباء والتمريض.



وحدة القسطرة القلبية وعناية القلب بمستشفي النيل



أحدث الأجهزة الطبية



الخدمات الطبية بمستشفى النيل التخصصي



تشغيل وحدة القسطرة القلبية



تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة وجودة



تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمرضي المترددين