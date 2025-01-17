نهر الشاى.. قصة روكى أشهر أنهار الكونغو الأكثر ظلاما.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

تدرس مجموعة من الباحثين السويسريين نهر روكى، الذي يقع في حوض الكونغو، والذى يسمى "نهر روكى" بعد ان تم اكتشافه عن طريق الصدفة، وذلك لأن لونه أسود ويعتبر الأكثر ظلاما في العالم، ويطلق عليه "شاى الغابة" نظرا للونه الذى يشبه الشاي.



نهر روكى

ويبدو الآن أن مفهوم المياه الداخلية المظلمة قد اتخذ بعدًا جديدًا مع الاكتشاف العلمي لنهر في حوض الكونغو، ويقول علماء المياه العذبة الذين أجروا أبحاثهم هناك، إن مياه نهر روكى البطيء التدفق سوداء اللون لدرجة أنه لا يمكنك رؤية يدك إذا غمستها فيها.



وكان المؤلف الأول ترافيس دريك من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، للدراسة التي أجروها لمعرفة أسباب الظلام الشديد ولونه الأسود القاتم ، وقال "روكي هو في الواقع شاي الغابة".



ويقع حوض روكي في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشمل شبكة نهر حوض روكي العديد من الروافد. وبحسب تقييم الباحثين، فإن نهر روكي الذي يبلغ طوله 105 كيلومترات ربما يكون الأكثر سواداً بين الأنهار الكبيرة في العالم، فهو أكثر سوادا من نهر نيجرو الشهير في غابات الأمازون.



ويعتمد لون النهر، بالإضافة إلى عمقه وتغطيته للسماء، بشكل أساسي على ما يحمله، و يمكن للعناصر الغذائية والمواد العالقة، وكذلك جزيئات الرواسب، أن تعكس ضوء الشمس الساقط، ومن ناحية أخرى، فإن المواد العضوية تلون الماء بلون أغمق.



نهر روكى المظلم



ولمعرفة سبب سواد نهر روكى، أخذ الباحثون عينات من المياه لمدة عام وقاموا بقياس مستويات المياه وكميات التفريغ، والنهر الذي يقع في وسط غابة عذراء ويتدفق إلى الكونغو بعرض كيلومتر واحد، معروف منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لكن لم يتم فحصه علميًا على الإطلاق.



وأظهرت الأبحاث أن الماء داكن للغاية لأن النهر يحمل القليل جدًا من الرواسب بسبب تدرجه المنخفض، وبدلا من ذلك، فإنه يحتوي على كميات كبيرة من المواد العضوية المذابة، وبحسب تحليل فريق البحث، يحتوي نهر روكى على أربعة أضعاف المركبات الكربونية العضوية المذابة الموجودة في نهر الكونغو، ومرة ونصف المرة أكثر من نهر ريو نيجرو.



وكما ذكر الباحثون في دراستهم، فإن المواد التي تحتوي على الكربون تصل إلى النهر في المقام الأول عن طريق مياه الأمطار، و تهطل الأمطار في المناطق الاستوائية على نباتات الغابة الميتة، مما يؤدي إلى إذابة المركبات العضوية من المواد النباتية الميتة.



روكى



ما يميز نهر روكي هو أن النهر يفيض بالغابة خلال موسم الأمطار، في كثير من الأحيان تظل المياه على عمق الخصر في أرض الغابة لأسابيع، ويتم تصريفها ببطء شديد، ويتراكم فيه كميات كبيرة من المواد العضوية.



وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على أهمية أراضي الخث الكبيرة على طول نهر روكى، والتي تحتوي هذه المواد على مواد نباتية ميتة وغير متحللة نعرفها باسم "الخث"، ومن المعروف أن الأراضي الخثية هي أهم خزانات الكربون الأرضية.