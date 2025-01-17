منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:الحرب الروسية ضد أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي

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أكدت إيلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا والرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ان الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي انتهاك للقانون الدولي ولجميع المبادئ الرئيسية للمنظمة .مشيرة الى ان فنلندا تقف الى جانب أوكرانيا.



جاء ذلك على هامش زيارة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم، في أول زيارة رسمية له كأمين عام للمنظمة .



وأوضح بيان للمنظمة الاوروبية ان أوغلو التقى خلال زيارته مع رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب.



وأكد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التزامه بالعمل لإنشاء منظمة قوية ومرنة يمكنها تعزيز منطقة أكثر أمنا . وقال :"هذه أوقات صعبة لكنني واثق من أنه من خلال العمل الدبلوماسي الشاق سنكون قادرين على تعزيز المنظمة والمساهمة في أوروبا أكثر أمانًا".



وخلال زيارته، التقى الأمين العام للمنظمة أيضا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الفنلندية، وأعضاء البرلمان الفنلندي.