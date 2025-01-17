مليار دولار خسائر انخفاض إنتاج الذرة فى الأرجنتين بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تسببت موجة الجفاف التي ضربت الأرجنتين منذ النصف الثاني من ديسمبر الماضى فى التأثير بالسلب على توقعات حصاد الذرة، التي تم تخفيضها بمقدار 4 ملايين طن، مما تسبب فى خسائر مالية وصلت لأكثر من مليار دولار.

وبمساحة مزروعة تبلغ 6.5 مليون هكتار، فإن التقدير الأولي لإنتاج الذرة يبلغ الآن 48 مليون طن، وهو أقل من 52 مليون طن المتوقعة في سيناريو العمل المعتاد، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة قلة الأمطار الغزيرة خلال الشهر الماضي، ما أثر بشكل خاص على محصول الذرة المبكر وفول الصويا في الموسم الثاني.

وأوضح كريستيان روسو، رئيس الدليل الاستراتيجي للزراعة في بورصة روزاريو، أن التغير في ظروف رطوبة التربة كان "سريعا للغاية"، مما أثر بشكل خطير على المحاصيل، وقال روسو إن "الأمطار توقفت عن الهطول في النصف الثاني من شهر ديسمبر، وأصبح التأثير على الذرة المبكرة واضحا، وخاصة في مناطق مثل شمال بوينس آيرس".

وأضاف أن قلة الأمطار تركت منطقة بامباس في وضع حرج، مع درجات حرارة شديدة وانخفاض الرطوبة مما يزيد من تفاقم الوضع.

وأشار التقرير إلى أن هطول الأمطار بنحو 30 ملم في بعض مناطق بوينس آيرس يتناقض مع المتوسط الشهري البالغ 110 ملم، مما يؤدي إلى انخفاض توقعات الإنتاج.

تم تعديل تقديرات إنتاج الذرة لموسم 2024/2025 إلى 48 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق.



وبالإضافة إلى ذلك، شهدت زراعة الذرة مقارنة بدورة 2023/2024 انخفاضًا بنسبة 24% بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن هذه الآفة، مما أدى إلى زيادة عمليات الزراعة المبكرة، وقد أثرت هذه الظروف سلباً على العائدات المتوقعة.