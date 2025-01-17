اليوم السابع
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الجمعة، 17 يناير 2025 01:22 م
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مكتبة مصر العامة بدمياط ضمن 20 مكتبة عربية بماراثون " إقرأ"

الجمعة، 17 يناير 2025 01:00 م
مكتبة مصر العامة بدمياط ضمن 20 مكتبة عربية بماراثون " إقرأ" مكتبة مصر العامة
دمياط معتز الشربيني

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تشهد مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط وفرعيها بمدينتي عزبة البرج ودمياط الجديدة بالإضافة إلى المكتبة المتنقلة بإشراف  اكرم فياض ،  توافد العديد من الطلبة والطالبات للمشاركة بماراثون " إقرأ" والذى يحظى بمشاركة عربية واسعة لتعزيز ثقافة القراءة، حيث يأتى بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات فى الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025 ، وتُعد مكتبة مصر العامة ضمن 20 مكتبة عربية مشاركة بالماراثون

هذا و تأتى مبادرة شجرة لكل 100 صفحة من أهم أهداف الماراثون للوصول إلى مليون صفحة مقروءة وزراعة 10 آلاف شجرة ، دعماً للقراءة و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأعلنت المكتبة عن فتح أبوابها لجميع أبنائها للمشاركة فى الماراثون خلال فترته المحددة ، كما يتم الإعلان عن عدد الصفحات التى تم قراءتها بالمكتبة عبر الرابط التالي

 

 







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