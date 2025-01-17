مكتبة مصر العامة بدمياط ضمن 20 مكتبة عربية بماراثون " إقرأ"

دمياط معتز الشربيني

تشهد مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط وفرعيها بمدينتي عزبة البرج ودمياط الجديدة بالإضافة إلى المكتبة المتنقلة بإشراف اكرم فياض ، توافد العديد من الطلبة والطالبات للمشاركة بماراثون " إقرأ" والذى يحظى بمشاركة عربية واسعة لتعزيز ثقافة القراءة، حيث يأتى بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة و الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات فى الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025 ، وتُعد مكتبة مصر العامة ضمن 20 مكتبة عربية مشاركة بالماراثون

هذا و تأتى مبادرة شجرة لكل 100 صفحة من أهم أهداف الماراثون للوصول إلى مليون صفحة مقروءة وزراعة 10 آلاف شجرة ، دعماً للقراءة و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأعلنت المكتبة عن فتح أبوابها لجميع أبنائها للمشاركة فى الماراثون خلال فترته المحددة ، كما يتم الإعلان عن عدد الصفحات التى تم قراءتها بالمكتبة عبر الرابط التالي