اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يناير 2025 01:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مقررة أممية: إسرائيل تعترف ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب بغزة

الجمعة، 17 يناير 2025 10:41 ص
مقررة أممية: إسرائيل تعترف ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب بغزة غزة- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل اعترفت ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب في غزة، عبر نصح الجنود بتجنب نشر صور ومشاهد تشكل أدلة تدينهم في ملاحقات خارجية.

وفي حديث صحفي، نشر اليوم الجمعة، أوزدته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أشارت ألبانيز إلى أن استمرار هجمات إسرائيل على غزة أمر غير مقبول.

ووصفت موقف الجيش الإسرائيلي بخصوص حث أفراده على عدم نشر صور ومشاهد بأنه "صادم"، قائلة: "بدلا من أن تنصح إسرائيل جنودها بعدم ارتكاب جرائم، تقول لهم غطوا وجوهكم أو اطمسوها عند مشاركة مقاطع الفيديو".

وأكدت ألبانيز أن هذا يعد اعترافا من إسرائيل "أنه من الممكن أن يرتكب جنود إسرائيليون جرائم، وهذا أمر غير مقبول"، مؤكدة أن "سلطة القضاء العالمي هي أداة قوية لتحقيق العدالة حين تخفق كل الوسائل الأخرى".

ويسمح القضاء العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم.







مشاركة

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة