مقارئ للأئمة وملتقيات تثقيفية للأطفال وقوافل دعوية بمساجد كفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقد مقارئ للأئمة، ولقاءات تثقيفية للأطفال، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، أن المحافظة تشهد مقارئ للأئمة ولقاءات تثقيفية للأطفال لإبراز المواهب منهم في التلاوة والإنشاد، كما شهد مركز مطوبس قافلة دعوية من أئمة الأوقاف والأزهر، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، كما انطلقت اليوم فاعليات برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، بمسجد المراسي بقرية أبو دنيا التابعة لمركز مطوبس بأوقاف كفر الشيخ ادارة مطوبس قبلي إضافة لمقارئ للأئمة.

بحضور الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الارشاد والثقافة بالمديرية، والشيخ سعد شعبان مصطفى، مدير إدارة مطوبس قبيلي، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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جانب من اللقاء التثقيفي



ملتقى الأطفال بمسجد المراسي



جانب من لقاء الأطفال التثقيفي



مقرأة الأئمة بمسجد المراسي بكفر الشيخ