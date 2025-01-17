مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس

السويس - صبرى غانم

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 أخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كان مرفق اسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بطريق " السويس_ القاهرة" عند إشارة مدينة السلام، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 5 سيارات من نقاط التمركز بمنطقة السلام والموشى إلى مكان الحادث.

وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات "ط و أ 5837"، اصطدمت بدراجة نارية بدون لوحات، وبسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، اصطدمت السيارتين "ص ه‍ أ 8124" والسيارة ملاكي "ص ه‍ ب 5239" بالسيارة الأولى تباعا.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارات الثلاث وأخر كان يستقل أحداها، بينما توفي قائد الدراجة النارية، ونقل المسعفين المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.

