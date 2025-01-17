اليوم السابع
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الجمعة، 17 يناير 2025 04:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع عاملين فى كمبوديا أثناء محاولتهما تفكيك مواد متفجرة

الجمعة، 17 يناير 2025 03:20 م
مصرع عاملين فى كمبوديا أثناء محاولتهما تفكيك مواد متفجرة كمبوديا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكمبودية، مصرع عاملين من عمال إزالة الألغام أثناء محاولتهما تفكيك مواد متفجرة في أحد حقول الأرز، الذي كان ساحة قتال بين القوات الحكومية والجنود التابعين لنظام "الخمير الحمر" الشيوعي السابق قبل عقود.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الجمعة أن لغما مضادا للدبابات انفجر؛ مما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين في مجال إزالة الألغام أثناء محاولتهما تفكيكه بشكل آمن.

تجدر الإشارة إلى أن 60 ألف شخص لقوا مصرعهم أو أصيبوا في كمبوديا جراء انفجار الألغام منذ أن تم نشرها بأعداد كبيرة في عام 1979 عندما أزيح نظام "الخمير الحمر" من السلطة وبدأ حربا استمرت 18 عاما. وعلى الرغم من مرور عقود على انتهاء الحرب الأهلية في كمبوديا، فإن الملايين من الألغام الأرضية ما زالت تشكل خطرا حقيقيا.







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السلطات الكمبودية

ازالة الالغام فى كمبوديا

نظام الخمير الحمر






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