اليوم السابع
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مرحب شهر الصوم.. إمساكية رمضان 2025.. السبت 1 مارس أول أيام الشهر الفضيل

الجمعة، 17 يناير 2025 08:08 م
مرحب شهر الصوم.. إمساكية رمضان 2025.. السبت 1 مارس أول أيام الشهر الفضيل امساكية شهر رمضان
كتب: محمد الأحمدى

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روحانيات عالية وخشوع فى الصلوات وحب لساعات الإفطار والسحور معانى عظيمة يمثلها شهر رمضان المبارك للجميع، حيث يبحثون عن إمساكية الشهر الكريم ، فقد كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية "فلكيا".

امساكية شهر رمضان
امساكية شهر رمضان

 

وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54 ، العشاء 7:11.

- الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 21 دقيقة، السحور 2:33، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:12.

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:13.

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56 ، العشاء 7:13.

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:14.

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:15.

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58 ، العشاء 7:15.

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:16.

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:17.

الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00 ، العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.
 

 






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