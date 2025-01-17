محرز: لا مثيل لمدينة الروبيكى بالشرق الأوسط وسنستقطب الشركات العالمية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس محمود محرز الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار المشرفة على مدينة الروبيكى، إنه لا يوجد مثيل لمدينة الروبيكي في الشرق الأوسط، موضحا أنهم يخاطبون التجار المنتجون، فلهم 28 صناعة مستلزمات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك مركز تكنولوجي عالي سيتم افتتاحه قريبا لنقل التكنولوجيا العالمية داخل مدينة الروبيكى، موضحا أن المدينة بدأت الحصول على شهاد "إل دبليو ايه"، وللحصول على هذه الشهادة العالمية لا بد أن البيئة تتوافق مع العالمية.

ولفت المهندس محمود محرز، إلى أن هناك خطة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فلا يصح 100 مليون مواطن يستوردون 100 مليون حذاء و30 مليون شنطة مدرسية وأحزمة أيضا، مشددا: "نستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية في المنتجات الجلدية للعمل داخل مدينة الروبيكي".