اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يناير 2025 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محرز: لا مثيل لمدينة الروبيكى بالشرق الأوسط وسنستقطب الشركات العالمية

الجمعة، 17 يناير 2025 10:08 م
محرز: لا مثيل لمدينة الروبيكى بالشرق الأوسط وسنستقطب الشركات العالمية المهندس محمود محرز
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمود محرز الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار المشرفة على مدينة الروبيكى، إنه لا يوجد مثيل لمدينة الروبيكي في الشرق الأوسط، موضحا أنهم يخاطبون التجار المنتجون، فلهم 28 صناعة مستلزمات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك مركز تكنولوجي عالي سيتم افتتاحه قريبا لنقل التكنولوجيا العالمية داخل مدينة الروبيكى، موضحا أن المدينة بدأت الحصول على شهاد "إل دبليو ايه"، وللحصول على هذه الشهادة العالمية لا بد أن البيئة تتوافق مع العالمية.

ولفت المهندس محمود محرز، إلى أن هناك خطة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فلا يصح 100 مليون مواطن يستوردون 100 مليون حذاء و30 مليون شنطة مدرسية وأحزمة أيضا، مشددا: "نستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية في المنتجات الجلدية للعمل داخل مدينة الروبيكي".

 

 







مشاركة

الروبيكى

مدينة الروبيكي

الشرق الاوسط

التكنولوجيا العالمية

الفاتورة الاستيرادية

الاحذية

الشنط المدرسية






الرجوع الى أعلى الصفحة