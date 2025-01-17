محافظ مطروح يتابع الاستعداد لامتحانات 12699 طالباً بالشهادة الإعدادية غداً السبت

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعدادات وجاهزية مديرية التربية والتعليم بمطروح، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الاعدادية، غداً السبت، داخل 124 لجنة امتحانية مقيد بها 12699 طالبا.

أوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية على أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بداية من غدٍ السبت، حيث أنه من المقرر أن يؤدي 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.

وأشارت مدير تعليم مطروح، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون في اليوم الأول، الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولي، لمدة ساعتين ونصف، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، لمدة ساعة ونصف، وتستمر الامتحانات على مدار الأسبوع المقبل حتى يوم الخميس 23 يناير الجاري.

وأضافت بأنه تم تشكيل غرفة عمليات، وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها، على مدار الساعة، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفى ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.