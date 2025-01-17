مباحث الغربية تكشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع فى ترعة بمركز بسيون

الغربية مصطفى عادل

كشفت مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، غموض واقعة العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة في إحدى الترع بقرية كوم النجار، حيث تبين أنها لمزارع وتعرض للضرب على يد 4 متهمين بسبب هاتف محمول، وتخلصوا من الجثة في الترعة، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى ترعة بقرية كوم النجار مركز بسيون.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة، وتبين أنها لمزارع يدعى "م.ش" مصاب بإصابات متفرقة،

وبتكثيف جهود البحث، تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 متهمين، بسبب هاتف محمول، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة.