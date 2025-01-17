ماكرون يعلن من بيروت عن مؤتمر دولى لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان قريبا

إيمان حنا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس اللبنانى جوزيف عون بالقصر الرئاسي فى بعبدا، إن فرنسا وقفت إلى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية، ووجه حديثه للرئيس اللبناني جوزف عون، قائلاً: "خلال زيارتكم القادمة إلى فرنسا خلال أسابيع سننظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان، وأضاف لقد أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان، وأنتم تضعون لبنان على طريق التعافي".

وأكد الرئيس الفرنسى: نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار، وسنستمر في دعم الجيش لمواصلة انتشاره في الجنوب، وأضاف "سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق.

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ضمن المهل المتفق عليها ، لقد تم تحقيق نتائج لكن يجب تسريع العملية وتأكيدها على المدى الطويل. يتعين أن يكون هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وأن يحتكر الجيش اللبناني بشكل كامل السلاح.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.

كان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، ويجتمع ماكرون خلال زيارته للبنان مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنية بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، كما يلتقى مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.