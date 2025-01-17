اليوم السابع
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قوات الاحتلال تجرى تغييرات "تاريخية" بمنظومة الدفاع فى غلاف غزة

الجمعة، 17 يناير 2025 11:43 ص
قوات الاحتلال تجرى تغييرات "تاريخية" بمنظومة الدفاع فى غلاف غزة منطقة غلاف غزة
أحمد علوى

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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد فرقة غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإجراء "تغييرات تاريخية" بشأن مفهوم الدفاع عن مناطق غلاف غزة.

وذكرت أن الجيش يخطط لإقامة 14 موقعا عسكريا جديدا على امتداد الحدود مع القطاع، مشيرة إلى أن الفرقة 162 ستتولى مسؤولية القطاع الشمالي بالغلاف، بينما ستتولى فرقة غزة القطاع الجنوبي.

وأضافت أن المواقع العسكرية الجديدة ستكون جزءا من منظومة دفاعية جديدة هدفها منع أي إمكانية تسلل إلى إسرائيل.

من ناحية أخرى، نشرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق صور أقمار اصطناعية حديثة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة رغم الاعتراضات الدولية.

وقالت الوكالة إن الحزام العازل المحتمل سيقتطع نحو 60 كيلومترا مربعا من القطاع الذي يبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.







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