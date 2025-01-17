قطار تالجو.. اعرف مواعيده وأسعار رحلاته اليوم الجمعة 17 يناير 2025

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية



يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة



يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.



أسعار قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

.. الدرجة الأولى 275 والدرجة الثانية 175 جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:



يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.



محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا : الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو : الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.