فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الشديدة فى البرازيل.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

تسببت الأمطار الشديدة التي هطلت في ولاية سانتاكاتارينا في جنوب البرازيل في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وإغلاق الطرق الرئيسية في الولاية، ولذلك فقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وأشارت صحيفة او جلوبو البرازيلية إلى أنه في غضون ساعات قليلة، سقط حوالى 165ملم في مدن إيتاجاى وكامبوريو وبالنياريو كامبوريون، وهى أكثر من نصف الكمية المتوقعة لشهر يناير بأكمله".



و أكد حاكم ولاية سانتا كاتارينا، جورجينيو ميلو، أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الخميس في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع BR-101 المزدحم. وعلى نفس المنوال، كان لا بد من إغلاق شارع أوزفالدو ريس، الذي يربط كامبوريو بمدينة برايا برافا، أمام حركة المرور لتجنب الحوادث.

وأعلنت جوليانا بافان، رئيسة بلدية بالنياريو كامبوريو، حالة الطوارئ، بسبب الأمطار التي ضربت المنطقة في الساعات الأخيرة، وبموجب قرار أصدره رئيس البلدية، قرر عناصر الدفاع المدني تفعيل خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في حالات الكوارث، داعياً المتطوعين إلى مساعدة الضحايا.



فيضانات فى البرازيل



وتوقع مسؤولون في الدفاع المدني أن تستمر الأمطار الغزيرة والمستمرة في التأثير على مناطق بومبينهاس، وجوفيرنادور سيلسو راموس، وإتابيما، وبورتو بيلو، وتيجوكاس، وبينها، مع احتمال حدوث فيضانات.



فيضانات عارمة تضرب البرازيل



وقد يصبح الوضع أكثر تعقيدًا مع الظروف المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم السبت، مع توقع هطول ما لا يقل عن 40 إلى 50 ملم إضافية من الأمطار ، يضاف إلى ذلك توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خلق مشاكل صحية ولوجستية جديدة في المنطقة المتضررة.