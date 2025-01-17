عقب مشاوراته مع برى.. نواف سلام: لا عراقيل من أى طرف أمام تشكيل الحكومة

إيمان حنا

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام إن هناك استعداداً على التعاون الإيجابي للنهوض بلبنان وإنقاذه، ولا توجد عراقيل من أي طرف،

وأضاف سلام: اليوم انتهت الإستشارات النيابية بعد لقائي رئيس مجلس النواب نبيه برى ، مؤكدا: سأبقى على تواصل مع بري والدستور يجمعنا، فخيارنا هو التفاهم وما من أحد يريد التعطيل والفشل، وتشكيل الحكومة يسمح لنا البدء بالإنقاذ.

وبالنسبة لتأليف الحكومة وأوضح سلام ألا حقائب ولا أسماء ولا تصور للحكومة قبل الإجتماع مع الرئيس عون، وأضاف قائلا:"لدي تصور أولي للحكومة وسأعرضه على عون".

وكانت عراقيل قد لاحت فى الأفق ، وفق تقارير إعلامية لبنانية ، بعد أن قرر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة والتى بدأها نواف سلام الأربعاء؛ وسط مخاوف من أن امتناع كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" سيؤدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة في حال اعتمدت الآلية التقليدية في عملية اختيار الوزراء من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب بنسب متفاوتة.

كما كان حزب الله قد امتنع عن تسمية رئيس للحكومة اللبنانية في إطار الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون الاثنين الماضي ؛ لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة .