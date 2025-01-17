ضبط 5 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي-أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية :-

ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرة بعرض 3م وعمق 15م) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15متر) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.