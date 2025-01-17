ضبط 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28504 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1628 مخالفة السير بدون تراخيص، (15) دراجة نارية مخالفة، 16557 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 1042 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 20 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.