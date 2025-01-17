ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة" متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (22) واقعة سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.