ضبط المتهمين باستدراج موظف وسرقته بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين باستدراج موظف لشقة، وسرقته بالإكراه، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض موظف للسرقة بالإكراه، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.



بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرف على شخص عبر فيسبوك، واستدرجه الأخير لشقة، وسرقه بالإكراه بمساعدة آخرين.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.