صحيفة: موظف "سى آى إيه " سابق يقر بتسريب خطط إسرائيلية لضربة انتقامية ضد إيران

محمد جمال

قالت صحيفة واشنطن بوست إن موظف "سى آى إيه " سابق أقر بتسريب سجلات سرية عن خطط إسرائيلية لضربة انتقامية ضد إيران العام الماضى.

يذكرأن، كشفت صحيفة التايمز البريطانية شهر أكتوبر 2024 عن أن إسرائيل أرجأت ضربتها الانتقامية ضد إيران، بسبب تسريب معلومات عسكرية حساسة محتملة من الولايات المتحدة.

كشف التسريب عن خطط إسرائيل المتقدمة جيداً للرد على وابل مما يقرب من 200 صاروخ باليستي إيرانى أُطلقت عليها ، وهو ما كان بمثابة انتقام من طهران لهجمات إسرائيل على مجموعات وكلائها في الشرق الأوسط.

تم نشر وثيقتين سريتين للغاية على قناة "تليجرام"، وهما تشكلان تقييماً أميركياً سرياً لاستعدادات إسرائيل لضرب أهداف في إيران، استناداً إلى معلومات استخباراتية تم تحليلها في 15 و16 أكتوبر2024 من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية.