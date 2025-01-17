صحة دمياط: إنفاق 122.5 مليون جنيه على العلاج على نفقة الدولة خلال 2024

دمياط معتز الشربيني

شهدت إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بدمياط، إنجازات بارزة خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة 83389 قرارًا بقيمة 122.5 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي: العلاج الخارجي: 59294 قرار، العناية المركزة: 5203 قرار، العلاج الداخلي والعمليات: 13198 قرار، الغسيل الكلوي: 4014 قرار، حقن الدم 993 قرار، سماعات الأذن: 267 قرار، بدل انتقال الغسيل الكلوي: 1437 حالة بتكلفة بلغت 3889650 جنيهًا.

كما تعاملت الإدارة مع 210 شكاوى متعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، ونفذت 385 مناظرة طبية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك، أُجريت زيارات ميدانية لـ178 قسمًا للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات لمتابعة جودة الخدمات.

وفي مجال تطوير إدارة المستلزمات الطبية: ساهم قسم المستلزمات الطبية في تحسين إدارة المخزون الطبي من خلال تقديم طلبات إمداد لـ240 صنفًا عبر منظومة الشراء الموحد، طلب مستلزمات الغسيل الكلوي شهريًا لـ100 صنف ، تفعيل ميكنة المخازن في المخزن الإقليمي والمستشفيات منذ مارس 2024، وإضافة 36 صنفًا جديدًا وتحريك 70 صنفًا راكدًا بين المستشفيات والمحافظات، توفير 30 صنفًا لسد النواقص ضمن الوعاء المالي المجاني والاقتصادي.

ومجال التدريب والجرد الميداني: تم تدريب مشرفي المستلزمات وأطباء الأسنان على منظومة الشراء الموحد، بجانب إجراء جرد شامل للمخازن لضمان دقة البيانات وجودة التخزين، كما نفذ القسم 100 زيارة ميدانية شملت المخازن والأقسام الداخلية بالمستشفيات والإدارات الصحية.

أكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار جهودها لتطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الدعم الطبي إلى أكبر عدد من المستحقين.



