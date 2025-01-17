صحافيون يوبخون بلينكن فى مؤتمره الصحفى الأخير بسبب سياسته فى غزة

وكالات

وجه عدد من الصحافيين انتقادات شديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس بسبب الحرب في غزة وقاطعوا كلمته مرات عدة خلال مؤتمر صحفي خلال سعيه للدفاع عن كيفية معالجته للصراع.

وبينما كان بلينكن يدلي بتعليقات افتتاحية في مؤتمره الصحفي الأخير قبل تركه منصبه، هتف الصحفي المستقل سام حسيني الذي لطالما انتقد نهج تعامل واشنطن مع العالم قائلا "مجرم! مكانك لاهاي"، في إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.

ولم ينته المشهد غير المألوف في قاعة المؤتمرات الصحفية في وزارة الخارجية إلا بعد أن قاد أفراد أمن الحسيني بالقوة إلى الخارج بينما ظل يهتف ضد بلينكن.

وسأل ماكس بلومنثال، المحرر في موقع "غراي زون" الذي ينتقد بشدة جوانب كثيرة في السياسة الخارجية الأمريكية، "لماذا واصلتم إلقاء القنابل بينما توصلنا إلى اتفاق في مايو؟". ثم قاده أفراد الأمن إلى الخارج بعد أن طرح هذا السؤال على بلينكن.

وحين سُئل في المؤتمر الصحفي عن احتمال أن يغير شيئا ما في تعامله مع إسرائيل، قال بلينكن إن الحكومة الإسرائيلية نفذت سياسات "حظيت أساسا بدعم الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بعد صدمة السابع من أكتوبر". وقال إن ذلك يتعين أخذه في الاعتبار على صعيد الاستجابة الأمريكية.

ويتعرض بلينكن كثيرا لهتافات وصيحات غضب حين يظهر في واشنطن منذ بدء الصراع في غزة. كما أقام محتجون في خيام أمام منزله في فرجينيا لأشهر وسكبوا لونا أحمر يرمز للدم على السيارات التي كانت تقل بلينكن وعائلته.