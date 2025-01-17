شاهد.. رد فعل ماكرون على ضيافة مقدمة من عامل بمطعم خلال جولته ببيروت

إيمان حنا

في لفتة ودية ، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيافة قدمها له أحد العاملين بأحد المطاعم، خلال جولته في شارع الجميزة ببيروت اليوم الجمعة ، وسط تصفيق وحفاوة من الأهالى الذين رحبوا بالرئيس، وقد حرص ماكرون على تبادل الأحاديث الودية مع أهالى "الجميزة" .

ولاقى الفيديو الذى يرصد تناول ماكرون للطعام الذى قدمه له أحد العاملين بمطعم فى شارع الجميزة انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعى في لبنان.

وكان ماكرون قد قام بجولة فى منطقة الجميزة ببيروت، صباح اليوم، الجمعة ، والتقى العديد من المواطنين فى لقاءات ودية ورافق ماكرون في جولته محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.