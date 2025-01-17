اليوم السابع
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شاهد.. رد فعل ماكرون على ضيافة مقدمة من عامل بمطعم خلال جولته ببيروت

الجمعة، 17 يناير 2025 03:04 م
شاهد.. رد فعل ماكرون على ضيافة مقدمة من عامل بمطعم خلال جولته ببيروت ماكرون يتناول الطعام فى شارع الجميزة ببيروت
إيمان حنا

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في لفتة ودية ، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيافة قدمها له أحد العاملين بأحد المطاعم، خلال جولته في شارع الجميزة ببيروت اليوم الجمعة ، وسط تصفيق وحفاوة من الأهالى الذين رحبوا بالرئيس، وقد حرص ماكرون على تبادل الأحاديث الودية مع أهالى "الجميزة" .

ولاقى الفيديو الذى يرصد تناول ماكرون للطعام الذى قدمه له أحد العاملين بمطعم فى شارع الجميزة انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعى في لبنان.

وكان ماكرون قد قام بجولة فى منطقة  الجميزة ببيروت، صباح اليوم، الجمعة ، والتقى العديد من المواطنين فى لقاءات ودية ورافق ماكرون في جولته محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.

كان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، ويجتمع ماكرون خلال زيارته للبنان مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنية بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، كما يلتقى مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.

 







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ماكرون

بيروت

الرئيس الفرنسى فى الجميزة






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