شاهد.. رد فعل ماكرون على ضيافة مقدمة من عامل بمطعم خلال جولته ببيروت

#الحرية_لجورج_عبدالله— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) January 17, 2025
احد مطاعم #الجميزة يحتفي بالرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون قبل قليل pic.twitter.com/RENHJpWpiK
في لفتة ودية ، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيافة قدمها له أحد العاملين بأحد المطاعم، خلال جولته في شارع الجميزة ببيروت اليوم الجمعة ، وسط تصفيق وحفاوة من الأهالى الذين رحبوا بالرئيس، وقد حرص ماكرون على تبادل الأحاديث الودية مع أهالى "الجميزة" .
ولاقى الفيديو الذى يرصد تناول ماكرون للطعام الذى قدمه له أحد العاملين بمطعم فى شارع الجميزة انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعى في لبنان.
وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.
كان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، ويجتمع ماكرون خلال زيارته للبنان مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنية بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، كما يلتقى مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.
وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.