زوار جامعة قناة السويس يُشاهدون دار القرآن بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

الإسماعيلية -صبرى غانم

شارك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وقيادات الجامعة ، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في جوله تفقدية داخل "دار القرآن" بمسجد مصر.

كما ضم الوفد عددًا من العمداء والوكلاء والقيادات الإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ودار القرآن تُعد نموذج للريادة الدينية والعلمية والتي تُعد الأولى عالميًا من حيث التصميم والرسالة.

تضم الدار 30 غرفة نُحت على جدرانها أجزاء من القرآن الكريم، بالإضافة إلى مساحات توثق المواضع التي ورد فيها ذكر مصر في الكتب السماوية الثلاثة.

شهدت الفعالية مشاركة وفد طلابي كبير من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، ضم 250 طالبًا وطالبة. قاد الوفد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة، تأكيدًا على أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافية لدى الطلاب.

وخلال التفقد أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن هذه الدار ليست مجرد صرح معماري، بل هي مركز ريادي يسهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني.

كما أشاد بالدور الذي ستلعبه الدار في تخريج أجيال تتميز بالعلم والاعتدال، مما يعزز رسالة الإسلام السمحة.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فخر الجامعة بالمشاركة في هذا الحدث القومي الكبير، مشيرًا إلى أن المسجد ودار القرآن يمثلان نموذجًا مشرفًا للإبداع المصري في العمارة الإسلامية، ويعكسان الهوية الوطنية الراسخة.

كما قدمت أسرة "طلاب من أجل مصر" شكرها لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لأنشطتها، الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا التميز والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية.

شهد الوفد الطلابي خلال الزيارة إعجاباً كبيراً بجمال التصميم الإسلامي لمسجد مصر، الذي يمتد على مساحة شاسعة ويتميز بمئذنتين شاهقتين وقبة مركزية ضخمة، إضافة إلى دار القرآن التي تضم المصحف العثماني الشريف، أحد أندر النسخ في العالم.

جاء مشاركة الأسرة بإشراف الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة والطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

هذا وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه التجارب تُرسخ لدى الطلاب أهمية المشروعات القومية ودورها في بناء المستقبل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح مشاركة الجامعة بهذا الحدث المتميز.