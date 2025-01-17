رئيس مياه سوهاج يتفقد المحطات النقالى الجارى بها أعمال الاحلال والتجديد

سوهاج - عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عدد من محطات مياه الشرب النقالى الجارى بها أعمال الاحلال والتجديد والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال تلك الفترة ، وذلك تزامنا مع بداية فترة السدة الشتوية والتي بدات من 9 يناير وتستمر حتى 7 فبراير القادم .

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن أعمال الاحلال والتجديد يتم تنفيذها ذاتياً وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الاحلال والتجديد وجارى أعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة ان محطات المياه المتوقفة خلال تلك الفترة وأنه يبلغ عدد المحطات الصغرى 54 محطة وأنه جارى أعمال الاحلال والتجديد لعدد 32 محطة منها 5 محطات بجرجا و 4 محطات بدار السلام ومحطتى بالمنشاة و7 محطات بسوهاج و 8 محطات باخميم و3 محطات بساقلتة ومحطتى بطهطا ومحطة بجهينة وأن أعمال الاحلال والتجديد تاتى فى اطار الاستغلال الأمثل لتلك الفترة التى تتوقف بها المحطات لتأهيلها والحفاظ عليها لتلبية احتياجات المواطنين المائية طبقا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.