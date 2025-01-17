رئيس مركز الفرافرة يتفقد إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الرئيسي بالطريق الدائري

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقّد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الرئيسي بالطريق الدائري بالمدينة، والمنفذ من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لرؤساء المراكز، بضرورة متابعة المشروعات الخدمية والحيوية بشكل مستمر، والتواجد الميداني بين المواطنين لبحث مشكلاتهم وحلها.

كما تفقّد رئيس مركز الفرافرة أعمال إنشاء ميدان المسلة بالمدخل الجنوبي للمركز، وعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي لمناقشة مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.



