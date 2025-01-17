رئيس الغرفة التجارية بسوهاج يتفقد معرض "صنع فى سوهاج" لدعم تنمية اقتصاد المحافظة

سوهاج عمرو خلف

تفقد النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج اليوم الجمعة ، معرض صنع في سوهاج لمتابعة تجهيزاته الأخيرة حيث تنطلق فعالياته في 20 يناير الجاري بمشاركة واسعة من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد أبو الوفا، أن معرض "صنع في سوهاج" سيشهد أكبر تجمع صناعي على مستوى المحافظة مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية للترويج للصناعات المحلية وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها سوهاج في مختلف المجالات.

وأضاف أن المعرض سيضم عددًا كبيرًا من القطاعات الصناعية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن المعرض لن يقتصر على عرض المنتجات فقط بل سيشمل ورش عمل (Workshops) تقدم للمشاركين والجمهور فرصة لتعلم أساسيات بعض الصناعات والتعرف على أحدث تقنيات الإنتاج.

ويوفر المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي احتياجات المواطنين في سوهاج بأسعار وخصومات تناسب الجميع وتشمل أدوات وأجهزة كهربائية صناعات غذائية صناعات ورقية ملابس وأحذية أدوات صحية أثاث منزلي ومكتبي

وأشار أبو الوفا إلى أن المعرض يعكس قوة وتنوع الصناعات المحلية في سوهاج حيث تتميز المحافظة بأربع مناطق صناعية رئيسية تقدم منتجات ذات جودة عالية ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة هذه الصناعات ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم.

وأضاف أبو الوفا نهدف من خلال هذا الحدث إلى تحقيق رواج غير مسبوق للمنتجات المحلية وتوفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة مع تعزيز دور غرفة سوهاج التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة.

وتابع :تدعو غرفة سوهاج التجارية جميع المواطنين والمستثمرين لزيارة معرض "صنع في سوهاج" للاستفادة من المنتجات المتنوعة والخصومات الكبرى والمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي تقدم تجربة متكاملة تلبي احتياجات الجميع.