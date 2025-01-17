رئيسة وزراء تايلاند تصدر توجيهات برفع مستوى تأمين السائحين

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أكدت رئيسة وزراء تايلاند باتونجتارن شيناواترا أنها أمرت بتعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين السائحين لاستعادة ثقة الزائرين الصينيين الوافدين للبلاد، بعدما أثار حادث اختفاء سائح صيني في تايلاند مخاوف بشأن سلامة السائحين.



وقالت باتونجتارن - في تصريحات أوردتها شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - إن "السياحة تعد مصدرا رئيسا للدخل ولا نرغب في تأثرها"، مضيفة أنها أصدرت توجيهات لأجهزة الأمن برفع مستوى تأمين السائحين.



وأوضحت أنها ستقوم بتسجيل رسالة باللغة الصينية لطمأنة السائحين بشأن سلامتهم وأمنهم في تايلاند، وذلك قبيل الاحتفال بالعام الصيني الجديد؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من حدوث بعض الإلغاءات فإن أعداد السائحين لم تنخفض بعد.



وزادت المخاوف بشأن سلامة السائحين الصينيين في وقت سابق من هذا الشهر عقب اختفاء ممثل صيني يدعى وانج شينج (22 عاما) على الحدود بين تايلاند وميانمار.



وقالت السلطات التايلاندية إنه ربما يكون قد وقع ضحية للاتجار بالبشر من قبل الجماعات الإجرامية. فيما تم العثور عليه لاحقا وإعادته إلى الصين.



جدير بالذكر أن الصين تعد أكبر سوق مصدر للسائحين الأجانب إلى تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا، إذ وصل أكثر من 6.7 مليون سائح صيني إلى تايلاند خلال العام الماضي؛ مما يمثل خمس عدد السائحين الذين وفدوا إلى البلاد والذي بلغ 35.5 مليون سائح أجنبي.