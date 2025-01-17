دراسة: الأطعمة المصنعة ترتبط بتشوه الأسنان عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ تحولاً كبيراً في العادات الغذائية للأطفال، فبينما كانت تتكون في الماضي من اللحوم والأطعمة النباتية، أصبحت الآن مليئة بالأطعمة المعالجة للغاية مثل البطاطس المقلية والآيس كريم والبرجر وما إلى ذلك.

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة محتملة بين الأطعمة فائقة المعالجة(UPFs) وتشوهات الأسنان مثل الأسنان البارزة عند الأطفال، ووفقًا للباحثين من كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة الكاثوليكية في فالنسيا، فإن النظام الغذائي الحالي المكون من الأطعمة المصنعة للغاية يؤثر بشكل كبير على نمو الفك عند الأطفال الصغار.

انكماش حجم الفك لدى الجيل الأصغر

وبحسب البحث، فإن تناول الأنظمة الغذائية التي كانت غنية باللحوم والفواكه والأطعمة التي تم جمعها من قبل الصيادين والجامعين أدى إلى تحفيز عضلات الفك، الأمر الذي أدى بدوره إلى اكتمال نمو الفك لدى الأطفال، ومع ذلك، فقد لوحظ أن الجيل الأصغر سناً لديه فك أصغر بشكل متزايد بسبب العادات الغذائية المتغيرة التي تشمل الأطعمة المصنعة للغاية (UPFs) مثل الآيس كريم والحبوب والوجبات الجاهزة للأكل.



السبب الرئيسي وراء هذا التشوه عند الأطفال هو الملمس "الناعم أكثر من أي وقت مضى" للأطعمة التي لا تتطلب مضغ، فتناول الأطعمة الطرية للأطفال لفترات طويلة لا يحفز عضلات الفك عند الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى عدم نمو الفكين وتشوهات أخرى ذات صلة.



فحصت الدراسة العادات الغذائية وبنية الأسنان والجمجمة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى خمس سنوات، وقد تبين أن وجباتهم الغذائية تهيمن عليها السوائل أو الأطعمة شبه الصلبة مثل المهروسات والزبادي، والتي لا تتطلب الكثير من المضغ. كما أن الأطعمة اللينة لا تنشط عضلات الوجه والفكين بنفس فعالية الأطعمة الصلبة والألياف، مما يؤدي إلى ضعف نمو هياكل الفك.



وأكدت الدراسة على أهمية المضغ في التطور السليم للفكين، وأوضحت أن المضغ يحفز نمو العظام، ويقوي عضلات الوجه، ويعزز محاذاة الأسنان بشكل صحيح، كما أوضحت أن مضغ الأطعمة الصلبة والألياف يساعد في منع مشاكل مثل سوء محاذاة الأسنان وأي قصور في حجم وشكل أقواس الأسنان.

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