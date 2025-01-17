جوزيف عون: نحن طلاب حياة.. لبنان الحقيقى الأصيل قد عاد

إيمان حنا

قال رئيس لبنان جوزيف عون، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فى قصر بعبدا، اليوم الجمعة، "لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد أتمنى منكم أن تشهدوا للعالم، بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة".

أضاف غون قائلا: نحن طلاب حياة لا موت فيها، مضيفا : "في قلب كلِ لبناني وفي عقله ولغته اليومية وتاريخِه الحي وثقافته المبدعة الكثير من فرنسا".

وكان جوزيف عون، قد استقبل اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا، وأقيمت المراسم الرسمية لماكرون.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.