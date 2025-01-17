توقيع عقد محطة لوجستية متكاملة بين ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد اللواء بحرى نهاد شاهين – نائب وزير النقل للنقل البحري التوقيع النهائى على عقد منح إلتزام إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى 85/3 بميناء الإسكندرية مع شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو). ‏

‏ وقد قام بالتوقيع عن هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومن جانب شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) أحمد محمد حسن الرئيس التنفيذى لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو).

وصرح اللواء بحرى احمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نحو قيام الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحرى المصرى والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التى تهدف لتحويل مصر إلى محور رئيسى للتجارة واللوجيستيات واستكمالا للمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها بمينائى الإسكندرية والدخيلة حاليا والتى من المنتظر باكتمالها أن تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحرى واللوجيستى على البحر المتوسط وحلقة الربط بين قارة افريقيا وقارتى أسيا وأوروبا.

وأضاف بأن تنفيذ ذلك المشروع يتم فى اطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتى تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقة استعابية تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى وأيضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية.



وفى ذات السياق فقد أوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن مشروع إنشاء محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى 85/3 بميناء الإسكندرية يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بواقع 5 ملايين طن سنويا. يذكر أنة قد تــــم البــدء فى المشروع من خلال شركــة إيجيكو اعتبارا من شهر يونيو 2016 وتم الإنتهاء منة فى شــهر ديسمبر 2022 بمساحة تبلغ 35ألف م2 بطول رصيف 514 متر طولى وبعمق 15متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن.