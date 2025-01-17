تنفيذ 22 مشروعا جديدا للطرق بالبحيرة بتكلفة 2 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة طفرة كبيرة فى المشروعات الخدمية والتنموية خاصة مشروعات الطرق بالمراكز والمدن المختلفة.

وتعتبر مشروعات قطاع الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية التى تستهدف تحسين الطرق وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق المختلفة، مما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم قطاع الطرق تنفيذ 35 مشروعاً جديدا بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تصل لـ3 مليارات و600 مليون جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية.

و تم الانتهاء من 13 مشروعاً بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يُجرى حالياً تنفيذ 22 مشروعاً آخر بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من جميع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجديدة للانتهاء منها فى مواعيدها المقررة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية.