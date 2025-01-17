تكريم 400 طفل فى المسابقة السنوية "القرآن يجمعنا" بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، حفلاً لتكريم 400 من حفظة القرآن الكريم، ضمن مسابقة أبوصبرى السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت شعار "القرآن يجمعنا".

حضر الحفل، الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والدكتور رمضان أبو طربوش شيخ مقارئ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق، والدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة بالأقصر، والقس بولا ممثل الكنيسة بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة ، وجمع من علماء الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وخلال الحفل، أكد الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد فيه، معربًا عن تقديره لكل من علم وحفظ كتاب الله تعالى، مضيفاً أن حفظة القرآن هم أعلى الناس منزلة وقدرًا وأرفعهم مكانة، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد حفظ آيات، بل هو حفظ لديننا وقيمنا ومبادئنا.

من جانبه، أكد أشرف محمد صابر، الراعى الرسمى للمسابقة، أن مسابقة أبو صبرى السنوية للقرآن الكريم، أجريت فى حفظ العشر الأخير من القرآن الكريم، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم مع متن الجزرية، حيث تقدم للمسابقة 558 متسابق على مستوى المحافظة، وصل منها إلى التصفيات النهائية نحو 400 متسابق تحت إشراف لجنة التحكيم بقيادة فضيلة الدكتور رمضان أبو طربوش.

وأضاف أنه منح فائزين ممن أتمنن حفظ القرآن الكريم رحلتى عمرة، بالإضافة إلى رحلة عمرة مقدمة من الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

من جهته، تقدم الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالشكر الجزيل لمن دعم وساهم وأنفق و شارك في إخراج المسابقة بصورة تليق بأهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته.



وأوضح أن هذا التكريم له أهمية خاصة للتحفيز على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته.

وأعرب الدكتور رمضان أبو طربوش شيخ مقارئ عموم أسوان، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، لأن القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة، مؤكدًا أن تحفيظ القرآن للأطفال يساعد على تنشئتهم على الأخلاق الحميدة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، فضلا على تضمنه فضائل وكرامات لصاحبه في الدنيا والآخرة فهو بمثابة دستور للأمة الإسلامية، واصفاً فضل القرآن، أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معًا فعليه بالقرآن.

من جهته أكد الشيخ صلاح أبو مسلم منسق المسابقة، أن حفظت القرأن الكريم هم أهل الله وخاصته، بعد ان تشرفوا بحفظ كتاب الله، كما أن الذى يحفظ القرأن يحمل فى قلبة نورا منورا وفى فمه جوهرة، وقال إن القران دستورا ربانيا، وما أجمل أن يحفظ الإنسان القران ويعلمه، كما اخبر النبى الكريم صل الله عليم وسلم"خيركم من تعلم القران وعلمه".

وتابع، أن أهل القران لهم منزلة خاصة عند الله يوم المحشر لأنهم أهل الله، ولهم مكانه خاصة خاصة حيث يستظلهم المولى عز وجل يوم لا ظل الأ ظله، كما أن أهل القرآن على منابر من نور يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وأوضح، أننا كل عام حريصين على تكريم حفظة القران الكريم، ضمن مسابقة أبو صبرى التى إتخذت شعار لها القرآن يجمعنا والذى كان واقع ملموس فى نفوس المشاركين فى المسابقة.

فى نهاية الحفل تم تكريم عدد من المشاركين من حفظة القرآن الكريم من بينهم 6 أطفال فى مسابقة أجمل تلاوة وصوت، 18 متسابق فى مسابقة حفظ العشر الأخير من القرآن، و13 متسابق فى حفظ 10 أجزاء، 10 متسابقين ممن أتمنن حفظ القرآن الكريم كاملا، وتكريم 3 متسابقين فى حفظ القرآن مع متن الجزرية.



جانب من الحفل



الأطفال المكرمون



رئيس جامعة أسوان وقيادات الأزهر



مسابقة القرآن يجمعنا



الأطفال



طفل من الحافظين لكتاب الله