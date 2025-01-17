تعليم أسيوط تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية للاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 على حيث الأصعدة لضمان سير أعمال الإمتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الإمتحانات مع ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب مما يسهم في نجاح سير أعمال الإمتحانات في كافة المدارس مشيراً إلى ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والإلتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش مقدماً أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ،قد عقدت إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 / 2025، وذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتورة آمال اسماعيل مدير المرحلة الإعدادية بالمديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية.

و لفت محافظ أسيوط ،إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بكافة الإدارات التي تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع توفير مستلزمات لجان الإمتحانات من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش في لجان الإمتحانات مع ضمان تطبيق كافة إجراءات أعمال الإمتحانات بشكل سليم.