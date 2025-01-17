ترامب وتيك توك.. هل يحظر الرئيس الأمريكى المنتخب منصة التواصل الاجتماعى

كتبت ريم عبد الحميد

يترقب الكثيرون مصير تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير " تيك توك" فى الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتم حظره بالفعل مع حلول يوم الأحد القادم، وهو الموعد النهائى الممنوح للشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" لبيع أصولها فى الولايات المتحدة، أو تطبيق الحظر رسميا على مستوى البلاد.

وفى العام الماضى، وقع الكونجرس قانونا يتطلب من بايت دانس الصينية بيع الشركة بحلول 19 يناير 2025، أى قبل يوم من التنصيب الرئاسى.

وكان مسئول أمريكى قد قال إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لن يطبق حظر على تيك توك، وأنه سيترك مصيره لترامب.

وقال المسئول إن الإدارة الحالية ستترك تنفيذ القانون واحتمال تطبيق الحظر لترامب.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها مساء الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر، إن ترامب يبحث إصدار قرار تنفيذى يسمح لتيك توك بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانونى، وذلك لحين إيجاد ملاك جدد لتيك توك.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار التنفيذى قد يحاول توجيه الحكومة بعدم تنفيذ القانون أو تأجيله لحين إتمام صفقة، وهى خطوة قام بها رؤساء أمريكيون سابقون لتحدى القوانين.

لكن ليس واضحا ما إذا كان القانون يمكن أن ينجو من الطعون القانونية أو سيكون مقنعا لمتاجر التطبقات وشركات الحوسبة السحابية للقيام بخطوات يمكن أن تعرضهم لعقوبات هائلة.

وفيما يتعلق بقانونية هذه الخطوة، نقلت نيويورك تايمز عن آلان روزنشتاين، مستشار أمن قومى سابق بالعدل الأمريكية وأستاذ القانون فى جامعة منيسوتا، إن أى قرار تنفيذى يجب أن يتم اتخاذه بحذر شديد، مضيفا أنه ليس قانونا، ولن يغير التشريع الذى أقره الكونجرس ووقع الرئيس بايدن.

وفى حين أن هناك بعض التكهنات بأن التطبيق سيظل يعمل إذا تم تنزيله من متاجر التطبيقات، فإن القانون يؤثر أيضا على شركات اتضافة الإنترنتمثل أوراكل ومقدمى خدمة الحوسبة السحابية، ولم يتضح كيف ستتأثر مرات تحميل التطبيق أو تشغيله.

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