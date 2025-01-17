بعيدا عن السياسة.. شاهد ماكرون يتناول القهوة فى أحد مقاهى بيروت

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة تناوله القهوة داخل أحد المقاهي في شارع الجميزة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان ماكرون قد قام بجولة فى منطقة الجميزة ببيروت، صباح اليوم، الجمعة ، والتقى العديد من المواطنين فى لقاءات ودية ورافق ماكرون في جولته محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.

كان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، ويجتمع ماكرون خلال زيارته للبنان مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنية بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، كما يلتقى مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.

وأعرب عن سعادته لوجوده في لبنان الذى دخل مرحلة جديدة، مقدرا الجهود التي قام بها ميقاتى على مدى سنوات لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الأخيرة، وأكد استعداد فرنسا لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب، ويمكن للجميع المساهمة فيه.