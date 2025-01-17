بروده فى الجو على معظم أنحاء محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية ، اليوم طقس غير مستقر بروده شديدة فى الجو على كافة أنحاء المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على معظم الطرق بالمحافظة.

تتوقع الهيئة العامه للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 17 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البروده ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).