بحوزتهم 350 طربة حشيش.. حبس تشكيل عصابى 4 أيام للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

قرر المستشار محمد الشريف رئيس نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطهم بحوزتهم 350 طربة لمخدر الحشيش، وعدد من البنادق الآلية والخرطوش بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومكبس للاستخدام فى صناعة المواد المخدرة.



وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع 3 عناصر من تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة أوكار تجار المخدرات بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.