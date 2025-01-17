انطلاق القافلة الدعوية بادارة أوقاف دراو بأسوان

أسوان- صلاح المسن

انطلقت القافله الدعوية بأسوان، اليوم، تحت قياده الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف وتحت إشراف الشيخ سمير محمد خليل وكيل وزارة اوقاف اسوان من مسجد النزلاوي بادارة أوقاف دراو.

وأدي خطبة الجمعة، الشيخ محمد محمود أمام المسجد بحضور النائب خالد العوني عضو مجلس النواب والنائب حسونه عبد المجيد عضو مجلس الشوري.

ياتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث شارك نخبة متميزة من علماء وزارة الاوقاف بمديرية أوقاف أسوان، في القافلة الدعوية.



وانطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، بمحافظة أسوان، وذلك في إطار المنهج الوسطي

الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان للتنمية البشرية.



جانب من الخطبة بحضور علماء الازهر والاوقاف والنواب