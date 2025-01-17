المتهم بسرقة هواتف المحمول: ابيعها لتاجر على علم أنها مسروقة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة فى منطقة الأميرية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وأضاف المتهم أنه ارتكب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وبيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية،بلاغات بسرقة هاتف محمول من سيدة،تم تشكيل فريق بحث، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، عاطل تم القبض عليه وتحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيق.

